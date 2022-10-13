Sinop’ta TYP’den 20 kişi alınacak

Çalışma ve İş Kurumu (İŞKUR) Sinop İl Müdürlüğü tarafından 1 Kasım-15 Mart arasında Toplum Yararına Program (TYP) çerçevesinde 20 kişi alınacak.

İŞKUR Sinop İl Müdürlüğü tarafından Aile ve Sosyal Hizmetler il ve ilçe müdürlüklerinde çalıştırılmak üzere 20 kişilik Toplum Yararına Program açılacağı duyuruldu. Programda Merkez ilçede 14 kişi, Boyabat’ta 2 kişi, Gerze’de 3 kişi ve Ayancık’ta 1 kişi olarak toplamda 20 kişinin çalıştırılacağı, başvuruların 13-17 Ekim tarihlerinde, kura çekiminin ise 20 Ekim’de yapılacağı bildirildi.

Kurada çıkan 20 kişi çalışmaya 1 Kasım’da başlayacak ve 15 Mart’ta program sona erecek. Başvuruların İŞKUR internet sayfası üzerinden veya 170 numaralı hat üzerinden yapılacağı kaydedildi.