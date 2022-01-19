Sinop’ta tüm okullara 1 gün kar tatili

Sinop’u etkisi altına alan yoğun kar nedeniyle tüm okullarda 1 gün kar tatili ilan edildi.

Sinop Valiliği’nden yapılan açıklamada, "İlimizde etkili olan yoğun kar yağışı nedeniyle ilimiz ve tüm ilçelerimizde tüm resmi ve özel okullarda eğitim-öğretime 1 gün ara verilmiştir” denildi.