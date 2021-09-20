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Sinop’ta trafik kazası: 2 yaralı

Sinop’ta meydana gelen trafik kazasında 2 kişi yaralandı.

SİNOP 20.09.2021, 20:33
Sinop’ta trafik kazası: 2 yaralı

Sinop’ta meydana gelen trafik kazasında 2 kişi yaralandı.

Kaza, akşam 19.00 saatlerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 34 DCU 33 plakalı araç sürücü cam sanayi bölgesinde seyir halindeyken direksiyon hakimiyetini kaybetti. Direksiyon hakimiyetini kaybeden sürücü aracı bariyere çarptı. Çarpmanın etkisiyle Mustafa Ercan ve Aydın Bostancıoğlu yaralandı. Yaralılar sağlık ekiplerince Sinop Atatürk Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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