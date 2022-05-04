Sinop’ta trafik kazası: 2 yaralı

Sinop’a meydana gelen trafik kazasında 2 kişi yaralandı.

Edinilen bilgiye göre kaza, Sinop, Ayancık istikameti Karacaköy mevkiinde saat 13.45’te meydana geldi. Sinop’tan Ayancık istikametine seyir halinde olan Selamettin Gül’ün kullandığı 57 EC 880 plakalı hafif ticari araç, yoğun sis dolayısıyla direksiyon hakimiyetinin kaybedilmesi sonucu yolun sol tarafındaki şarampole girdi. Kazada araçta bulunan Selamettin Gül ve Gülseren Gül yaralandı. Yaralılar 112 sağlık ekiplerince Sinop Atatürk Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.