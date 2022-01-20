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Sinop’ta trafik kazası: 1 yaralı
Sinop’ta meydana gelen trafik kazasında 1 kişi yaralandı.
SİNOP 20.01.2022, 21:03
Sinop’ta meydana gelen trafik kazasında 1 kişi yaralandı.
Edinilen bilgiye göre kaza, Sanayi mevkiinde saat 19.30 saatlerinde meydana geldi. 34 DZ 7497 plakalı araç sürücüsü Mehmet K. yolun buzlanması nedeniyle kayarak bariyerlere çarptı. Çarpmanın etkisiyle Mehmet K. yaralandı. Yaralı, 112 sağlık ekiplerince Sinop Atatürk Devlet Hastanesine kaldırılırken, karayolları ekipleri yolda çalışma başlattı.