Sinop’ta trafik kazası: 1 yaralı

Sinop’ta meydana gelen trafik kazasında 1 kişi yaralandı.

Edinilen bilgiye göre kaza, Sanayi yolu mevkiinde saat 10.00 saatlerinde meydana geldi. Sinop Belediyesine ait 57 SNP 057 plakalı araç sürücüsü Ramazan Uzun, yolda kalan 57 KB 461 plakalı pikap sürücüsüne yardım etmek için sanayi yolu mevkisine gitti. Sinop Belediyesine ait araç, 57 KB 461 plakalı kamyonet sürücüsü M.B’ye yardım etmek isterken o sırada seyir halinde olan 34 BNV 591 plakalı araç sürücüsü B.Ş., kamyonete çarptı. Çarpmanın etkisiyle Sinop Belediyesi personeli Ramazan Uzun yaralandı. Uzun, sağlık ekiplerince Sinop Atatürk Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Kazayı gören Sinop Belediye personeli Safi Özcan konu ile ilgili yaptığı açıklamada, “Yaklaşık 30 metrelik mesafedeydim. Yukarıdan aşağı geliyordum. Burada bir tane refüje çıkmış vaziyette pikap vardı. Bizde operatör arkadaşımla yardım etmek için durduk. Müdahale etmek için arkadan bağlarken yukarıdan aşağı, gelen araç yani zaten burada yola girmişiz 1,5 metrelik mesafesi kalmış yoldaki refüjle arasında. Yani bir anda hiçbir şey anlamadan bodoslama vaziyette pikabın arkasında duran personelime vurarak aracın altından karşıya geçirdi. Ben de olaya birebir şahit oldum. Yardım ederken oldu her şey. Ama şunu özellikle belirtmek istiyorum: Kamyonet ticari bir araçtır ve ticari aracın kar lastiği yoktu. Bunu da özellikle belirtmek istiyorum” dedi.