Son Dakika
Sinop’ta trafik kazası: 1 yaralı
Sinop’ta meydana gelen trafik kazasında 1 kişi yaralandı.
SİNOP 06.01.2023, 22:40
Sinop’ta meydana gelen trafik kazasında 1 kişi yaralandı.
Kaza, saat 16.00 saatlerinde Nokta mevkisinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Ş.K., hakimiyetindeki 57 AAK 644 plakalı araç seyir halindeyken yolun sağ tarafından çıkan 57 ABH 414 plakalı motorlu kurye D.Ç.’ye çarptı. Çarpmanın etkisiyle motosiklet sürücüsü yaralandı. Yaralı sürüsü 112 sağlık ekiplerince Sinop Atatürk Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Polis kazayla ilgili inceleme başlattı.