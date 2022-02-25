Sinop’ta trafik kazası: 1 yaralı

Sinop’ta meydana gelen trafik kazasında 1 kişi yaralandı.

Kaza, Esentepe mevkisinde 14.00 saatlerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 57 AG 400 plakalı otomobil ile seyir halinde olan M.Y, zeminin ıslak olmasından dolayı direksiyon hakimiyetini kaybederek yolun sol tarafında bulunan elektrik direğine çarptı. Çarpmanın etkisiyle sürücü M.Y yaralandı. Yaralı, sağlık ekipleri tarafından Sinop Atatürk Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Polis kazayla ilgili inceleme başlattı.