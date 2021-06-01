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Sinop’ta trafik kazası: 1 ölü

Sinop’un Gerze ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 1 kişi hayatını kaybetti.

SİNOP 01.06.2021, 13:09
Sinop’ta trafik kazası: 1 ölü

Sinop’un Gerze ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 1 kişi hayatını kaybetti.

Edinilen bilgiye göre, Nezaket Şensoy (71) 57 FE 423 plakalı otomobili ile ilçe merkezinden Samsun istikametine doğru seyir halindeyken, Şahin Tepesi mevkisinde viraja girerken direksiyon hâkimiyetini kaybederek şarampole düştü. Kazada sürücü Nezaket Şensoy olay yerinde hayatını kaybetti.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
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