Sinop’ta torbacı operasyonu: 2 kişi tutuklandı

Sinop kent merkezi ve ilçelerinde uyuşturucu satıcılarına yönelik yürütülen operasyonda çok sayıda çeşitli uyuşturucu madde ele geçirildi, 2 kişi tutuklandı.

Sinop İl Emniyet Müdürlüğü’nce merkez ve ilçelerinde uyuşturucu satıcılarına yönelik operasyon düzenlendi. Yapılan aramalarda 233 gram bonzai, 56 adet sentetik ecza hap, 1,07 gram metamfetamin ve 1,47 gram esrar ele geçirildi. Operasyonda 2 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı. Şüpheliler sevk edildiği adli merciler tarafından tutuklanarak cezaevine teslim edildi.

Sinop İl Emniyet Müdürlüğü’nden yapılan açıklamada, “İstikbalimizi korumak adına uyuşturucu ile mücadelede kararlıyız, görevimizin başındayız” ifadelerine yer verildi.