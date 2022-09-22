Sinop’ta tek katlı ahşap ev alevlere teslim oldu

Sinop’un Saraydüzü ilçesinde çıkan yangında tek katlı ahşap ev kullanılamaz hale geldi.

Olay, Saraydüzü ilçesine bağlı Hacıçayı köyünde akşam saatlerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Kazım Gürsoy’a ait tek katlı ahşap evden dumanlar yükselmeye başladı. Durumu fark eden köy sakinleri önce yangına suyla müdahale etti. Ardından Saraydüzü Belediyesi itfaiye ekipleri bölgeye gelerek alevleri diğer evlere sıçramadan kontrol altına aldı. Yaklaşık 1 saat süren çalışmalar sonucunda yangın söndürülürken ahşap ev kullanılamaz hale geldi.

Yangının çıkış sebebi ise araştırılıyor.