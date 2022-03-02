Sinop’ta taşımalı eğitime kar engeli

Sinop ili ve ilçelerinde yüksek kesimlerde etkili olması beklenen yoğun kar yağışı nedeniyle taşımalı eğitime 1 gün ara verildi.

Konu ile ilgili Sinop Valiliğinden yapılan açıklamada; “İlimizin yüksek kesimlerinde bu geceden itibaren etkili olması beklenen yoğun kar yağışı nedeniyle 03 Mart 2022 tarihinde ilimiz merkez ilçe ve diğer tüm ilçelerimizin taşıma hatlarında taşımalı eğitime 1 gün ara verilmiştir” denildi.