Sinop’ta taşımalı eğitime 1 gün ara

Sinop il ve ilçelerinde tüm resmi ve özel okullarda beklenen yoğun kar yağışı nedeniyle 14 Mart 2022 tarihinde taşımalı eğitime 1 gün ara verildi.

Sinop Valiliğinden yapılan açıklamada, "İlimizin yüksek kesimlerinde etkili olması beklenen yoğun kar yağışı nedeniyle 14 Mart 2022 tarihinde merkez ilçemize bağlı tüm taşıma hatlarında taşımalı eğitime 1 gün ara verilmiştir” denildi.