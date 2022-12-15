Sinop’ta tarihi Yeşil Türbe’nin restorasyon çalışmaları başladı

Sinop’taki Alaaddin Külliyesi içinde ölümü temsil eden ve uzun yıllardır restore edilmeyi bekleyen tarihi Yeşil Türbe’de restorasyon çalışmaları başladı.

Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından Sinop’ta uzun yıllardır restore edilmeyi bekleyen, önemli Selçuklu eserlerinden Alaaddin Külliyesi içerisinde ölümü temsil eden türbede restorasyon çalışmaları başladı. İçerisinde kitabesi bulunmayan türbenin yapım tarihi tam olarak bilinmiyor. Çalışmaların yaklaşık 3 ay sürmesi bekleniyor.

Sinop’un her karışında tarih barındırdığını kaydeden Kültür ve Turizm Müdürü Metin Süren, “Sinop Efes kadar antik, Konya kadar Selçuklu bir şehirdir. Her ilçesinde bu iddianın doğruluğunu ispat eden eserlere rastlıyoruz” ifadelerini kullandı.

“Alaadin Külliyesi’nin önemli bir parçası”

Türbenin Sinop’ta Selçuklu fethi sonrası Sultan Alaaddin Keykubat tarafından yaptırılan Alaaddin Külliyesi içerisindeki önemli bir sembol olduğunu vurgulayan Süren, “Sinop 1214 yılında Selçuklu fethi ile Türk-İslam mührü ile taçlanmış önemli bir Türkmen şehri, önemli bir antik şehir olmanın yanında önemli bir Selçuklu şehri. Alaaddin Külliyesi, Türk-İslam medeniyetinin en önemli göstergesidir. Türk-İslam kültüründe temizlikle başlayıp, mektep ve medreseden oluşan ilim irfan edasıyla donanıp ibadetimizi yapıp bir tarafta da ölümü hatırlatan şekilde inşa etmişler. Alaaddin Külliyesi’nin bir sokakla külliyeden ayrılan Alaaddin Hamamı da külliyeye dahil. Bir sokakla külliyeden ayrılan Süleyman Pervane Medresesi külliyenin bir ilim irfan yuvası parçası. Bir sokakla külliyeden ayrılan Yeşil Türbe de ölümü hatırlatan bir türbe olması ve beylikler döneminin en önemli şahsiyetlerinin orada yatıyor olması nedeniyle külliyenin önemli bir parçası. İnşallah bir gün Sinop’ta bir imar uygulaması yapılır, inanç turizmine kazandırılacak bir külliye olur” dedi.