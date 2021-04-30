Sinop’ta tam kapanmada ilk cuma cami avlusu doldu taştı

SİNOP (İHA) – Sinop’ta 17 günlük tam kapanmadaki ilk cuma namazı fiziksel mesafe ve tedbirler eşliğinde gerçekleştirildi. Cami ve avlusu 1’er buçuk metre aralıklara saf tutan vatandaşlarla doldu taştı.

Türkiye genelinde uygulanan 17 günlük sokağa çıkma kısıtlamasında Sinoplu vatandaşlar, evlerine en yakın camiye giderek Cuma namazını kıldı. Tam zamanlı sokağa kısıtlamanın ilk cuma namazı Kovid-19’a karşı alınan önlemler içinde gerçekleştirildi.

Cuma vaktiyle birlikte Alaeddin cami içerisi ve avlusunda vatandaşlar saf tutmaya başladı. Birlikte imamın hutbesi dinlendi. Ardından imamın arkasında namaz eda edildi. Avlu ve içerisi kısıtlamadaki ilk cumada saf tutan vatandaşlarla doldu.

Vatandaşlar tam kapanmada camilerin açık olmasında ötürü mutlu olduklarını belirtti. Cuma namazı kılmak için camiye gelme hakkı tanındığı için teşekkür ettiler.