banner363

banner453

banner454

banner403

Son Dakika
Osman Kavala davasında flaş gelişme!
Osman Kavala davasında flaş gelişme!
Kripto paralar 'resmen' ödemelerde yasak!
Kripto paralar 'resmen' ödemelerde yasak!
Ünlü oyuncu zor günler geçiriyor!
Ünlü oyuncu zor günler geçiriyor!
Cumhurbaşkanı Erdoğan yerli aşı için tarih verdi!
Cumhurbaşkanı Erdoğan yerli aşı için tarih verdi!

Sinop’ta tam kapanmada ilk cuma cami avlusu doldu taştı

SİNOP (İHA) – Sinop’ta 17 günlük tam kapanmadaki ilk cuma namazı fiziksel mesafe ve tedbirler eşliğinde gerçekleştirildi. Cami ve avlusu 1’er buçuk metre aralıklara saf tutan vatandaşlarla doldu taştı.

SİNOP 30.04.2021, 15:09
2
Sinop’ta tam kapanmada ilk cuma cami avlusu doldu taştı

SİNOP (İHA) – Sinop’ta 17 günlük tam kapanmadaki ilk cuma namazı fiziksel mesafe ve tedbirler eşliğinde gerçekleştirildi. Cami ve avlusu 1’er buçuk metre aralıklara saf tutan vatandaşlarla doldu taştı.

Türkiye genelinde uygulanan 17 günlük sokağa çıkma kısıtlamasında Sinoplu vatandaşlar, evlerine en yakın camiye giderek Cuma namazını kıldı. Tam zamanlı sokağa kısıtlamanın ilk cuma namazı Kovid-19’a karşı alınan önlemler içinde gerçekleştirildi.

Cuma vaktiyle birlikte Alaeddin cami içerisi ve avlusunda vatandaşlar saf tutmaya başladı. Birlikte imamın hutbesi dinlendi. Ardından imamın arkasında namaz eda edildi. Avlu ve içerisi kısıtlamadaki ilk cumada saf tutan vatandaşlarla doldu.

Vatandaşlar tam kapanmada camilerin açık olmasında ötürü mutlu olduklarını belirtti. Cuma namazı kılmak için camiye gelme hakkı tanındığı için teşekkür ettiler.
Yorumlar (0)
23°
açık
Günün Anketi Tümü
Amerika Birleşik Devletleri'ni Türkiye'nin müttefiki olarak görüyor musunuz?
Amerika Birleşik Devletleri'ni Türkiye'nin müttefiki olarak görüyor musunuz?