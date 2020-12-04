banner363

banner380

banner381

banner396

banner389

banner403

banner420

Son Dakika
Arakanlı Müslümanlar tehlikeli bölgeye göçe zorlanıyor
Arakanlı Müslümanlar tehlikeli bölgeye göçe zorlanıyor
İstanbul Boğazındaki büyük tehlike
İstanbul Boğazındaki büyük tehlike
Kısıtlamada alışveriş, seyahat ve cenazeler nasıl yapılacak?
Kısıtlamada alışveriş, seyahat ve cenazeler nasıl yapılacak?
Covid-19 öğrencilerin eğitim hayatını nasıl değiştirdi?
Covid-19 öğrencilerin eğitim hayatını nasıl değiştirdi?

Sinop’ta şüpheli bavul paniği

Sinop’ta bir çöp kutusunun kenarına bırakılan şüpheli bavul, bomba paniğine neden oldu. Bomba imha uzmanı tarafından kontrol edilen bavulun boş olduğu görüldü.

SİNOP 04.12.2020, 16:05
2
Sinop’ta şüpheli bavul paniği
banner422

Sinop’ta bir çöp kutusunun kenarına bırakılan şüpheli bavul, bomba paniğine neden oldu. Bomba imha uzmanı tarafından kontrol edilen bavulun boş olduğu görüldü.

Karakum yolu taş ocakları mevkisinde yol üzerinde bulunan bir çöp kutusunun kenarında bavulu gören vatandaşlar, durumu polise bildirdi. Bölgeye gelen ekipler, yolu araç ve yaya trafiğine kapatarak, bomba imha uzmanı çağırdı. Gelen bomba imha uzmanı, özel kıyafetlerini giydikten sonra bavulu açarak kontrol etti. Boş olduğu görülen bavul polis ekiplerince teslim alındı. Daha sonra yol trafiğe açıldı.
Yorumlar (0)
15°
açık