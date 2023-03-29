Sinop’ta şubat ayında 244 araç trafiğe kaydedildi

Türkiye İstatistik Kurumu(TÜİK) verilerine göre, Sinop’ta 2023 Şubat ayında trafiğe kayıtlı toplam araç sayısı 66 bin 286 oldu. Trafiğe kaydedilen araçların yüzde 50’sini motosiklet oluşturdu.

TÜİK Başkanlığı’nca Türkiye genelinde trafiğe kaydı yapılan motorlu kara taşıt verileri açıklandı. İllere göre motorlu kara taşıtları sayısı verilerine göre, Sinop’ta 2023 yılı Şubat ayında trafiğe kaydı yapılan taşıt sayısı önceki aya göre 283 artarak 66 bin 286 oldu.

En çok motosiklet tercih edildi

Sinop’ta aralık ayında trafiğe kaydı yapılan toplam 244 adet taşıt içinde motosiklet yüzde 50 ile ilk sırada yer aldı. Bunu yüzde 23,8 ile otomobil, yüzde 13,5 ile kamyonet, yüzde 11,1 ile kamyonet takip etti. Sinop’ta Şubat ayında trafiğe kaydı yapılan toplam taşıt sayısı geçen aya göre 55 adet azalırken, geçen yılın aynı ayına göre 126 adet arttı.