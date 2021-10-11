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Sinop’ta sporun ’en’leri ödüllendirildi
Sinop’ta Amatör Spor Haftası etkinlikleri kapsamında 2021 yılı içerisinde gerçekleşen müsabakalarda dereceye giren amatör sporculara ödülleri verildi.
SİNOP 11.10.2021, 22:43
Sinop’ta Amatör Spor Haftası etkinlikleri kapsamında 2021 yılı içerisinde gerçekleşen müsabakalarda dereceye giren amatör sporculara ödülleri verildi.
Sinop Kültür Merkezinde gerçekleşen programda 2021 yılı içerisinde yapılan spor müsabakalarında dereceye giren sporcuların ödülleri protokol tarafından verildi.
Program, sporculara ödüllerinin verilmesinin ardından toplu hatıra fotoğrafı çekilmesi ile sona erdi.
Programa Sinop Valisi Erol Karaömeroğlu, Sinop İl Genel Meclis Başkanı Yakup Üçüncüoğlu, Sinop İl Gençlik ve Spor Müdürü Kazım Açıkbaş, Sinop Amatör Spor Kulüpleri Başkanı Ayhan Özhan, sporcular ve sporcu velileri katıldı.