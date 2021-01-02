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Sinop’ta sokaklar köpüklü suyla yıkandı
Sinop Belediyesi, İçişleri Bakanlığı’nın yeni tip korona virüs (Kovid-19) ile mücadele genelgesi kapsamında uygulanan sokağa çıkma kısıtlamasını fırsat bilerek, sessizliğe bürünen cadde ve sokakları köpüklü su ile yıkayıp dezenfekte ediyor.
SİNOP 02.01.2021, 16:54
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Sinop Belediyesi, İçişleri Bakanlığı’nın yeni tip korona virüs (Kovid-19) ile mücadele genelgesi kapsamında uygulanan sokağa çıkma kısıtlamasını fırsat bilerek, sessizliğe bürünen cadde ve sokakları köpüklü su ile yıkayıp dezenfekte ediyor.
Belediye Temizlik İşleri bünyesinde oluşturulan ekip, özellikle kent merkezinde dezenfeksiyona ağırlık veriyor. Hafta içi halkın yoğun olarak kullandığı ana caddelerde gerçekleştirilen dezenfekte çalışmasında yollar özenle yıkanıyor.Ana caddeler ile bunlarla bağlantılı sokaklarda çalışmalarını sürdüren ekipler için, sokağa çıkma kısıtlaması nedeniyle cadde ve sokakların boş kalması da büyük kolaylık sağlıyor.
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