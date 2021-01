Sinop’ta sokak hayvanları bu kış üşümeyecek

Sinop Belediyesi sokak hayvanları için kedi ve köpek kulübeleri yaptırarak kentin çeşitli bölgelerine yerleştirdi.

Sokak hayvanlarının kışı daha iyi şartlarda geçirebilmeleri için Sinop Belediyesi 10 adet kedi evi ile 10 tane köpek kulübesi yaptırarak kentin farklı noktalarına bıraktı. Sinop Belediyesi veteriner işleri birimi tarafından sokak hayvanlarının soğuk kış günlerini daha iyi koşullarda geçirmesi için barınabilecekleri alanlar yaratmaya devam ediyor. Bu amaçla Sinop Belediyesi tarafından 10 kedi evi ve 10 köpek kulübesi hazırlandı. Hazırlanan kulübeler kedi ve köpeklerin yoğun yaşadığı aşıklar parkı ve meydanlara bırakıldı.

Sinop Belediye Başkan Yardımcısı Bülent Oktay, "Can dostlarımıza sahip çıkmaya, onlar için daha iyi yaşam koşulları sağlamaya devam ediyoruz" dedi. Oktay, ”canlarımızın olumsuz hava şartlarından korunması için bu çalışma oldukça önemli. Bu proje Sinop belediyesi ve Sinop halkının ortaklaşa düşünüp uygulamaya koyduğumuz bir proje. hayvanlar gözlemlenerek ilerleyen günlerde projemizi daha geniş kapsamlara yayacağız şu anda çalışmalarımız devam ediyor. Sinoplulardan yuvalara sahip çıkmalarını, korumalarını, mama odaklarına sokaktaki canlıların yiyebileceği besinleri, yemek artıklarını dökmelerini, bizlere bu çalışmalarda destek olarak sokaktaki hayvanlara da yardım etmelerini rica ediyoruz. Can dostlarımızın bu kulübelerde kışı daha iyi geçirecek, soğuktan da bir nebze olsun korunmuş olacak, Sinop Belediyesi olarak can dostlarımıza sahip çıkmaya, onlar için daha iyi yaşam koşulları sağlamaya devam ediyoruz. Kulübeleri gören Sinoplu hayvan severlerden çok güzel dönüşler alıyoruz. Birkaç gönüllü vatandaş bu kulübelerin devamının gelmesi için ahşap tahta yardımında bulundu. Bizde sanayide bir marangoz arkadaşla anlaştık kulübe yapımlarına devam edeceğiz, çalışmalarımız sürüyor” şeklinde konuştu.