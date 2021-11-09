Son Dakika
İdlib şehidinin babasından Türkkan’a tepki: "Keşke soyadı gibi Türk kanı taşısaydı da bu şehitlere ve şehit ailelerine sahip çıksaydı"
Şehit yakınına tekme attığı iddia edilen İYİ Partili, ‘Cumhurbaşkanına hakaret’ soruşturmasından serbest bırakıldı
Sinop’ta sis bulutu güzelliği
Hava sıcaklığının gün içinde ani iniş çıkış gösterdiği Sinop şehir merkezinde, öğle saatlerinde bazı bölgelerinde sis etkili olan sis sürücülere zor anlar yaşatsa da görsel bir şölen sundu.
SİNOP 09.11.2021, 16:08
Hava sıcaklığının gün içinde ani iniş çıkış gösterdiği Sinop şehir merkezinde, öğle saatlerinde bazı bölgelerinde sis etkili olan sis sürücülere zor anlar yaşatsa da görsel bir şölen sundu.
Şehir merkezinde öğle saatlerinde etkili olan yoğun sis nedeniyle görüş mesafesi düştü. Sisin etkili olduğu yerlerde araç kullanan sürücüler trafikte daha dikkatli olmak zorunda kaldı. Trafik ekipleri de sürücüleri dikkatli olmaları konusunda uyardı.
Sinop’ta sis güzelliği drone ile havadan görüntülendi.