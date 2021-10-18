Sinop’ta silahlı kavga: 1 yaralı

Sinop’ta aralarında önceden husumet bulunan iki kişi arasında çıkan silahlı kavgada 1 kişi yaralandı.

Olay, saat 14.30 sıralarında Sakarya Caddesi üzerindeki bir caminin yanında meydana geldi. İddiaya göre, Hakan Ö. (44), daha önceden aralarında husumet bulunan Oğuz Nallıoğlu ile karşılaştı. İkili arasında başlayan tartışma kısa sürede büyüyüp silahlı kavgaya dönüştü. Kavga sırasında Hakan Ö. belinden çıkardığı tabanca ile Oğuz Nallıoğlu’na ateş etti. Olayda kurşunun isabet ettiği Oğuz Nallıoğlu yaralandı. İhbar üzerine, olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Yaralı, sağlık ekiplerince Sinop Atatürk Devlet Hastanesine kaldırıldı. Hakan Ö. ise polis ekipleri tarafından gözaltına alındı.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.