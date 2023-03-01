Sinop’ta sel sonrası kurulan arama-kurtarma ekibi deprem bölgesinde 7 kişiyi kurtardı

Yaşanan deprem felaketi sonrası Elbistan’da arama kurtarma çalışmasına katılan 4 kişilik Sinop Sokak Canlılarını Koruma Derneği arama kurtarma ekibi, afet bölgesinde hem sokakta yaşayan hayvanları besledi hem de getirdikleri dinleme cihazıyla 7 kişinin enkaz altından kurtulmasını sağladı.

Sinop’taki sel sonrasında ekip kuruldu

2021 yılında Sinop’ta sel felaketi yaşandıktan sonra eksiklikleri fark ederek özel bir arama kurtarma ekibi oluşturduklarını kaydeden Sinop Sokak Canlılarını Koruma Derneği Başkanı Taner Dinçkurt, “Bütün ekipmanlarımızı almıştık ve arama kurtarma ekibimizi kurmuştuk. Bu olay olur olmaz herkes şoka girdi, biz de ilk gün ne yapabiliriz diye düşündük ikinci gün de hızlı bir şekilde yola çıktık. Elbistan’a çok kişi gelmemiş diye bizi aradılar, oraya döndük 3 gün boyunca da oradaydık. Bizi çağırıyorlardı dinleme cihazımızla bakıp burada yaşayan olduğunu kontrol ediyorduk, yaşayan var deyince de herkes koşuşturmaya başlıyordu” diye konuştu.

“Ateşin yanından ayrılınca ellerin donuyor”

Bir taraftan da yaralı hayvanlara onlara yardım ettiklerini söyleyen Dinçkurt, bölgendeki felaketin boyutunun kış şartları nedeniyle daha da büyüdüğünü dile getirerek, “Çok ilginç bir olay da yaşadık, bizim arabanın üzerinde derneğin adı yazıyordu, bir tane çakal yavrusu getirdiler bacağı kırılmış. Aldık bir leğenin içerisinde yanımıza koyduk hayvanı, mama verdik pansuman yaptık ama sabah baktık donarak ölmüş. Ateşin yanından ayrılınca ellerin donuyor, enkaza giriyoruz yarım saat çalıştıktan sonra parmakların çalışmıyor artık. Sen çıkıyorsun yerine başkası giriyor, böyle dönüşümlü çalışıyorduk” şeklinde konuştu.

“İnsanlar devlet yoktu diyor, devletin olmadığı bir yer yok”

Bölgede hem yaralı hayvanları beslediklerini hem de enkaz altında kalanları aramayı sürdürdüklerini söyleyen Dinçkurt, kendisinin en çok kızdığı konunun, bazı kişilerin ‘devlet yoktu’ demesi olduğunun altını çizdi. Dinçkurt, “İnsanlar devlet yoktu diyor, devletin olmadığı bir yer yok. Ben oradaydım, ben oradaysam devlet var, sen oradaysan devlet var. Benim orada akrabam, eşim dostum yok kimseyi tanımıyorum. Elbistan’da hiçbir zaman kimsem olmadı, biz oraya devlet için gittik. Orada olan her insan devleti için oraya gitti. Hükümetler farklıdır, partiler farklıdır bugün biri öbür gün başkası olur. Ama devlet yoktu demek bana göre büyük sorundur” ifadelerini kullandı.