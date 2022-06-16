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Sinop’ta sel sonrası bulunan 200 bin liralık cihaz, sahibine teslim edildi

11 Ağustos sel felaketinde Sinop’ta tomruklar arasında rastlanan fiber optik füzyon cihazı, 10 ay sonra sahibine ulaştırıldı. Cihazın değerinin 200 bin TL olduğu belirtildi.

SİNOP 16.06.2022, 17:12
Sinop’ta sel sonrası bulunan 200 bin liralık cihaz, sahibine teslim edildi

11 Ağustos sel felaketinde Sinop’ta tomruklar arasında rastlanan fiber optik füzyon cihazı, 10 ay sonra sahibine ulaştırıldı. Cihazın değerinin 200 bin TL olduğu belirtildi.

11 Ağustos 2021 tarihinde yaşanan sel felaketi sonrası, Ayancık Çayı’ndan Karadeniz’e sürüklenen tomruklar arasında yaklaşık 200 bin TL değerindeki fiber optik füzyon cihazı, Sarıkum köyü sahilinde bulunmuştu. Sinop İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince yapılan araştırmalar neticesinde 10 ay sonra cihazın Kastamonu Bozkurt ilçesinde ikamet eden Mustafa Cinni’ye ait olduğu tespit edildi.

200 bin TL değerindeki cihaz, parçaları eksiksiz şekilde jandarma ekipleri tarafından Kastamonulu sahibi Cinni’ye teslim edildi.

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