Sinop’ta ‘Sanatın ve Kültürün Kardeşliği’ programı

Sinop’ta Uluslararası Sanat ve İlim Derneği (USİD) ve Türkiye İlim ve Edebiyat Eseri Sahipleri Meslek Birliği (İLESAM) tarafından ‘Sanatın ve Kültürün Kardeşliği Müze Şiir Müzik’ programı düzenlendi.

Kültür ve Turizm Bakanlığı’nca desteklenen müzeleri tanıtmak, sanatın ve kültürün kardeşliğini şiir ve müzik ile göstermek amacıyla USİD ve İLESAM tarafından Sinop’ta ‘Sanatın ve Kültürün Kardeşliği Müze Şiir Müzik’ programı düzenlendi. Arkeoloji Müzesi’nde gerçekleşen programda müze ve kültür konulu mini konferans ve bilgilendirmeler yapıldı. Programa Kültür ve Turizm İl Müdürü Metin Süren, Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Melih Görgün, Sinop Üniversitesi Tarih Bölümü Dr. Öğretim Üyesi Cenk Demir, öğrenciler ve ilgililer katıldı.

Kültür şurasında müzelerin ön plana çıkartılması kararını aldıklarını vurgulayan İLESAM Genel Başkanı Mehmet Nuri Parmaksız, “Müzeler bu toprakların bizim olduğunun belgesidir. Müze kültürünü her yere yaymak noktasında bu projeyi gerçekleştirdik. Bu projede çeşitli etkinlikler düzenliyoruz. Sanatın özelliklerini, müze kültürünü ön plana çıkartacağız. Şiirle musikinin kardeşliğini de etkinliklerle gösteriyoruz. Dördüncüsünü yaptığımız Sinop etkinliğinin dışında da her yıl 5 müzede bu tür etkinlikleri gerçekleştiriyoruz” diye konuştu.

Program sonrasında konuşmacılara katılım belgesi ve hediyeler takdim edildi.