Sinop’ta sahte emlakçılar yakalandı

Sinop’ta asılsız sözleşmelerle içlerinde üniversite öğrencileri ve tatilcilerin olduğu 12 vatandaşı toplam 70 bin TL dolandıran sahte emlakçılar emniyet güçlerince yakalandı.

Sinop’ta sahte sözleşme yaparak kiralık ve satılık olmayan daireleri üniversite öğrencileri ile günübirlik konaklama amaçlı ev arayan 12 vatandaş toplam 70 bin TL dolandırıldı. Alınan şikayetler üzerine sahte emlakçılar Sinop İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube ekiplerince takibe alındı. Dolandırıcılığı yaptığı tespit edilen 3 şüpheli gözaltına alındı. Şüpheliler hakkında nitelikli dolandırıcılık ve özel belgede sahtecilik suçundan yasal işlemler yapılarak Sinop Cumhuriyet Başsavcılığı’na sevk edildi. 3 şahıs çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine sevk edildi.