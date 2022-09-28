Sinop’ta sahil kenarında kaldırım çalışması

Sinop’ta yeni park alanı güzergâhındaki kaldırım olmayan, yayaların geçişinde tehlike oluşturan bölgede yol genişletme ve kaldırım çalışması başlatıldı.

Sinop Belediyesi’nce Tersane mevkisinde Sabahattin Ali Kültür Merkezi ve Etkinlik Alanı’nın hayata geçmesiyle artan yaya yoğunluğu, kaldırım olmadığından araçların geçişiyle tehlike arz etmekteydi. Belediye Başkanı Barış Ayhan’ın talimatıyla trafiğinin güvenliğini sağlamak adına yol deniz kısmında genişletilerek kaldırım yerleştirilecek.

Belediye Başkanı Barış Ayhan, “Kent genelinde çalışmalar tüm hızıyla devam ediyor. Tersane mevkisinde yeni park alanımız açıldı, vatandaşlarımız bu bölgelere de yoğunlaşıyor. Kale burcu altındaki bir kısım bölgede kaldırım olmaması ve yayaların yolun kenarından geçmeye çalışması trafik güvenliğini ve yayaların hayatını tehlikeye atmaktaydı. Başlattığımız çalışmalarla burada yolu deniz kısmından biraz genişleterek kaldırım yapıyoruz. Çalışmaları başlattık, biz de sahadaki son durumu inceledik. Kısa zamanda vatandaşlarımızın geçişini rahatlatmak adına çalışmalarımızı tamamlayacağız” diye konuştu.