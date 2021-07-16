banner363

banner453

banner454

banner403

banner420

Son Dakika
Merkel'in zor anları!
Merkel'in zor anları!
İstanbul'da emlak vergisine büyük zam! Fiyatlar uçtu
İstanbul'da emlak vergisine büyük zam! Fiyatlar uçtu
Oğuzhan Uğur'un paylaşımı rekor kırdı!
Oğuzhan Uğur'un paylaşımı rekor kırdı!
Şahika Ercümen'den Rekor Dalış!
Şahika Ercümen'den Rekor Dalış!

Sinop’ta saatler 00.13’ü gösterdiğinde sela sesleri yankılandı

Sinop’ta 15 Temmuz Şehitleri Anma Demokrasi ve Milli Birlik Günü nedeniyle düzenlenen demokrasi nöbetinde saat 00.13’ü gösterdiğinde camilerde sela sesleri yükseldi.

SİNOP 16.07.2021, 02:34
Sinop’ta saatler 00.13’ü gösterdiğinde sela sesleri yankılandı
banner502

Sinop’ta 15 Temmuz Şehitleri Anma Demokrasi ve Milli Birlik Günü nedeniyle düzenlenen demokrasi nöbetinde saat 00.13’ü gösterdiğinde camilerde sela sesleri yükseldi.

15 Temmuz Şehitleri Anma Demokrasi ve Milli Birlik Günü bu yıl vatandaşları ‘Türkiye geçilmez’ sloganıyla bir araya getirdi. ‘Demokrasiye sahip çıkıyoruz’ diyen vatandaşlar darbe girişimin 5. yılında da nöbetteydi. Mehteran gösterisi ile coşkunun doruğa çıktığı gecede daha sonra kum sanatı gösterisi ve ardından Aykut Kuşkaya ve ekibinin müzik dinletisi gerçekleştirildi. Saatler 00.13’ü gösterdiğinde ise tüm Türkiye’de olduğu gibi Sinop’ta da camilerden sela sesleri yükseldi. Alanda yankılanan sela insanları 15 Temmuz destanının yazıldığı o geceyi hatırlattı.
Yorumlar (0)
27°
az bulutlu
banner501