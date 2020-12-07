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Sinop’ta rögarlar taştı

Şiddetli yağış Sinop’ta hayatı olumsuz etkilerken şehrin birçok noktasında rögarlar taştı.

SİNOP 07.12.2020, 13:20
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Sinop’ta rögarlar taştı
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Şiddetli yağış Sinop’ta hayatı olumsuz etkilerken şehrin birçok noktasında rögarlar taştı.

Sinop’ta sabah saatlerinde etkili olan yağmur hayatı olumsuz etkiledi. Sabah saatlerinden beri devam eden yağış nedeniyle Karakum yolu üzerinde rögar kapakları taştı. Yolarda su birikintilerinin oluşmasına neden olan bu durum sürücülere ve yayalara da zor anlar yaşattı. Bazı bölgelerde biriken suyun yola akması ise şelale görüntüsünü andırdı.
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