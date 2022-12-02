Sinop’ta protokol ile engelli çocuklar futbol oynadı

Sinop’ta engelli çocuklar ile protokol mensupları halı sahada bir araya gelerek dostluk maçı yaptı.

Sinop’ta 3 Aralık Dünya Engelliler Günü etkinlikleri çerçevesinde İl Emniyet Müdürlüğü tarafından Atatürk Spor Salonu halı sahasında protokol mensupları ile engelli gençler arasında futbol müsabakası düzenlendi. Müsabakaya Sinop Valisi Erol Karaömeroğlu, İl Jandarma Komutanı Kd. Alb. Ferhat Kuran, Ağır Ceza Reisi ve Adalet Komisyonu Başkanı İbrahim Hatipoğlu, İl Genel Meclis Başkanı Yakup Üçüncüoğlu, İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Yahya Çınkıl katıldı. Renkli görüntülerin yaşandığı maçın sonunda dostluk kazandı.

“Sevgi varsa engel yok”

Sinop İl Emniyet Müdürü Tarıkhan Çetiner, 3 Aralık Dünya Engelliler Günü’nün çok anlamlı bir gün olduğunu kaydetti. Çetiner, “Sevgi varsa engel yok, bu çerçevede Sinop’ta bulunan engelli gençlerimizle, çocuklarımızla birlikte ilimiz protokolü temsilcilerimizle birlikte mutlu anlar yaşadık. Burada birlikte karışık takımlarımızı oluşturduk ve çocuklarımızla mutlu anlar yaşadık. Onları bu günlerinde yalnız bırakmamak adına bu maçta hep birlikte olduk ve hepsi gülücüklerle memnuniyetlerini ifade ettiler. İnşallah bundan sonraki günlerde de valimizle istişare ettik, değişik tarihlerde engelli çocuklarımızla birlikte bu tür maçlar yapacağız ve sahada birlikte top koşturacağız” diye konuştu.

Çocuklar ise maçta çok eğlendiklerini belirterek, gelecek günlerde tekrar oynamak için heyecanlandıklarını ifade ettiler.