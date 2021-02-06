Sinop’ta polisten sıkı denetim

Sinop’ta hafta sonu sokağa çıkma kısıtlamasının birinci gününde polis ekipleri gerçekleştirdikleri denetimlerle ihlallere geçit vermiyor.

Sinop İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Tescil ve Denetleme Şube Müdürlüğü ekiplerince sokağa çıkma kısıtlamasının ihlal edilmesini önlemek adına tedbirler aldı. Bu kapsamda polis ekipleri gündüz olduğu gibi gece saatlerinde de yoğun mesai yapıyor.

Trafiğin yoğun olarak geçtiği çeşitli noktalarda araçlara yönelik uygulamalarla kısıtlama ihlallerinin önüne geçiliyor. Valilik Kavşağı’nda yapılan uygulamada ekiplerce kontrol noktasında durdurulan sürücülere izin belgeleri soruldu. Vatandaşların Hayat Eve Sığar (HES) kodu sorgulaması da gerçekleştirildi. Denetimde bir olumsuzluğa rastlanmadı.