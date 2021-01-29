Sinop’ta pandemide spora engel yok

SİNOP (İHA) – Sinop genelinde olduğu gibi Boyabat ilçesinde de sporcular pandemi kurallarına uygun olarak antrenmanlarına devam ediyor.

Sinop Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü’ne bağlı Boyabat Prof. Dr. Necmettin Erbakan Spor Salonu’nda pandeminin spora engel olmayacağını belirten sporcular antrenmanlarına devam ederken, öte yandan antrenörler eşliğindeki pilates kursuna da yoğun katılım sağlanıyor.

Bu süreçte Sinop Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü’ne bağlı tüm tesislerin temizlik ve dezenfeksiyon çalışmaları periyodik aralıklarla yapılarak önlem alınıyor. Antrenörler eşliğindeki sportif çalışmalarda maske, mesafe ve hijyen kurallarına da dikkat ediliyor.