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Sinop’ta pandemide örgüye talep arttı

Tüm yurdu etkisi altına alan Korona virüs salgını etkisini göstermeye devam ederken, birçok sektör durma noktasına geldi. Hareketlilik yaşayan bir sektör var ki oda yüncüler. Örgü yapanların sayısı artınca yün satan esnafların da işleri açılmaya başladı.

SİNOP 23.12.2020, 12:10
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Sinop’ta pandemide örgüye talep arttı

Tüm yurdu etkisi altına alan Korona virüs salgını etkisini göstermeye devam ederken, birçok sektör durma noktasına geldi. Hareketlilik yaşayan bir sektör var ki oda yüncüler. Örgü yapanların sayısı artınca yün satan esnafların da işleri açılmaya başladı.

Hafta içi akşam saat 21.00’de ve hafta sonları uygulanan 56 saatlik sokağa çıkma kısıtlamasında vatandaşlar evlerinde vakit geçirmek için kendilerini farklı uğraşlar bulmaya devam ediyor. Kadınlar yün örgüler yapmaya başladı.

Eskilerin vazgeçilmezi olan yün örgüler bu günlerde evde kalan ve vakit geçirmek isteyenler için en büyük hobi haline geldi. Sinop’ta tuhafiyecilik yapan Sevim Usta örgü için iplere vatandaşların talebinin yüksek olduğunu söyledi. Usta,”Pandemi süreci bize yaradı diyebilirim. İşlerimiz yoğun. İnsanlar artık evlerinde telefon ve televizyon izlemekten sıkılıp bir şeyler üretmek istiyorlar. Birçok müşterim can sıkıntısını örgü yaparak geçirdiğini söylüyor” dedi.

Kısıtlamanın olduğu dönemde kadınların yün örme işine daha fazla ağırlık verdiğini söyleyen Usta ;“Pandemi döneminde zamanımızın büyük bir çoğunluğunu evde geçirdik bu yüzden insanlarımız can sıkıntılarını gidermek için örgü örmeye ağırlık verdi. Bundan dolayı pandemi bizim yün satışlarımızı olumlu anlamda etkiledi. Kış geldi atkı bere yapımına başlandı Bebekler için yelek patik örme işi her mevsim olan bir şey. Bebeklere hazırlık için battaniye örerler. Şu anda atkı ve bere yapımının dışında en çok satılan ürünler yeleklik yünler satılıyor. Çocuk battaniyesi için yün sürekli satılır. Çünkü bunların yapımı uzun sürüyor" dedi.

Yünün her çeşidinin talep gördüğünü, makrome, örme çantalar, kasnak işlemeler, kanaviçe ön planda olduğunu ifade eden Sevim Usta , ”Kanaviçelerden süsler yapıyorlar, inanılmaz çanta yapan bir kesim var. Çanta ipleri daha farklı ve tüm çanta aksesuarları mevcut iş yerimizde. İnsanlar sıkıntıdan el işine yapmaya başladı. Bende ne kadar yorgun olursam olayım burada ve eve gittiğimde örgü yapıyorum. Bir nevi terapi gibi geliyor insana. Örgü bilmeyenler atkıdan başlıyor. Daha çok koyu renkler tercih ediliyor özellikle kahve tonları, lacivert, siyah. Birde çocukları için örgü bebek yapanlar var" diye konuştu.
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