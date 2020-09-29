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Sinop’ta palamut 2 lira

BALIKÇI ESNAFI İBRAHİM ÇOSKUN ASLAN, BALIĞIN BÜYÜKLÜĞÜNE GÖRE TANESİNİN 2 İLE 7,5 TL ARASINDA SATILDIĞINI SÖYLEDİ.

SİNOP 29.09.2020, 13:04
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Sinop’ta palamut 2 lira

Sinop’ta palamut bolluğunun yaşandığını belirten balıkçı esnafı İbrahim Çoskun Aslan, balığın büyüklüğüne göre tanesinin 2 ile 7,5 TL arasında satıldığını söyledi.

Yaşanan palamut bolluğu Sinoplu balıkçı esnaflarının yüzünü güldürdü. Balıkçılar bolluk içinde bir sezon geçeceği sinyalini verdi. Yeni balık av sezonunun başlamasıyla birlikte palamut, mezgit, zargana çinekop ve istavrit gibi türlerle tezgahlardaki yerini aldı.

Konu ile ilgili açıklamaya yapan Sinop’ta balıkçılık yapan İbrahim Coşkun Aslan (32), "Sezon iyi başladı. Bu sene inşallah palamut bol olacak. Sezonun güzel ve bereketli geçmesini bekliyoruz. Palamut bol, diğer balıklar da inşallah bol olur" dedi.

10 yıldır balıkçılık yaptığını söyleyen İbrahim Coşkun Aslan, sezonun açılmasıyla Türkiye’de palamut bolluğunun yaşandığını belirterek, tanesinin 2 ile 7,5 TL arasında değiştiğini sözlerine ekledi.

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