Sinop’ta ot yangını

Sinop’ta çıkan ot yangınında yaklaşık 2 dönüm alan zarar gördü.

Yangın, Adabaşı mevkisinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, kurumuş otların bulunduğu alanda çıkan yangın rüzgarın da etkisiyle kısa sürede yayıldı. Sinop Belediyesi itfaiye ekipleri yangına müdahale etti. Alevler güçlükle kontrol altına alındı ve ardından yaklaşık 30 dakika içerisinde söndürüldü. Yangında yaklaşık 2 dönüm alan zarar gördü.

Yangınla ilgili inceleme başlatıldı.