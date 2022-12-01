Sinop’ta ortaokul öğrencilerine kültür gezisi

Sinop’un ilçelerinde yaşayan, kent merkezinde tarihi mekanları ve kültürel bölgeleri hiç görmeyen ortaokul öğrencilerine yönelik "Şehrimi Geziyorum, Tarihimi Öğreniyorum” isimli proje çerçevesinde gezi düzenlendi.

Sinop Tanıtım, Doğa, Kültür ve Turizm Derneği (SİNTAD) tarafından hazırlanan ve İçişleri Bakanlığı’nca desteklenmeye uygun görülen “Şehrimi Geziyorum, Tarihimi Öğreniyorum Projesi" çerçevesinde Boyabat ilçesinden 30 ortaokul öğrencisine gezi düzenlendi. Öğrenciler, görevli öğretmenleri koordinesinde 30 Kasım Sinop Deniz Şehitleri Anma törenlerine katıldı, ardından birçoğu tarafından daha önce hiç gezme ve görme fırsatı olmayan Hamsilos Tabiat Parkı, Paşa Tabyaları, Şahin Tepesi ile Seyyid İbrahim Bilâl Türbesi gibi tarihi ve kültürel mekânları görme fırsatı buldu.

Geziye ev sahipliği yapan SİNTAD Başkanı Yakup Üçüncüoğlu, “Derneğimiz tarafından hazırlanan, İçişleri Bakanlığı tarafından da desteklenen proje çerçevesinde Sinop’ta daha önce denizi ve tarihi yerleri görmemiş, denizden uzak ilçemizdeki 30 öğrencimizi getirdik. Tarihi yerleri gösteriyoruz, tekne turu düzenliyoruz, müzelerimizi, kalemizi, Paşa Tabyaları’nı gezdiriyoruz ve buralarda tanıtım yapıyoruz. Ardından tekrar evlerine teslim edeceğiz. Projemizin devamında farklı etkinlikler de düzenlenecek. Sinop tarihi ve 30 Kasım Rus baskınına özel kitaplar bastırarak okullarımıza ve kurumlara hediye ediyoruz” diye konuştu.

Öğrencilerin büyük sevinç ve heyecan duyduğu gezi programında, aralarında hiç deniz görmemiş veya tekneyle denize açılmamış çocuklara yönelik düzenlenen tekne turu gerçekleştirildi.