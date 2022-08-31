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Sinop’ta ormanda erkek cesedi bulundu

Sinop’un Ayancık ilçesinde ormanlık alanda erkek cesedi bulundu.

SİNOP 31.08.2022, 16:16
Sinop’ta ormanda erkek cesedi bulundu

Sinop’un Ayancık ilçesinde ormanlık alanda erkek cesedi bulundu.

Edinilen bilgiye göre, Denizciler Mahallesi’ndeki ormanlık alanda ceset gören vatandaşlar, ekiplere haber verdi. Bölgede inceleme yapan ekipler cesedin bir erkeğe ait olduğunu belirledi. Uzun süredir ormanda olduğu değerlendirilen ceset, Ayancık Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

Cesedin kimliğinin yapılacak otopsi işlemlerinin ardından belli olacağı bildirildi.

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