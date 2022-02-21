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Sinop’ta ölü yunus sahile vurdu
Sinop sahilinde bir yunus balığı, ölü olarak kıyıya vurdu.
SİNOP 21.02.2022, 12:09
Sinop sahilinde bir yunus balığı, ölü olarak kıyıya vurdu.
Olay, Sinop’un kent merkezi Yuvam Sahilinde meydana geldi. Sahilde gezintiye çıkan vatandaşlar, kumun üzerinde yatan bir yunus balığı olduğunu fark etti. Yaklaşık 1 metre uzunluğundaki yunus balığının, Karadeniz’in açıklarında öldükten sonra dalgaların kıyıya attığı tahmin ediliyor. Balığın çene kısmında yara olduğu görüldü.