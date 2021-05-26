banner363

banner453

banner454

banner403

Son Dakika
İSO 500'de isminin gizlenmesini isteyen beşinci sıradaki şirket kimin?
İSO 500'de isminin gizlenmesini isteyen beşinci sıradaki şirket kimin?
Gram altın 519 TL ile 2021’nin zirvesine çıktı
Gram altın 519 TL ile 2021’nin zirvesine çıktı
Meral Akşener’den Erdoğan’a cevap
Meral Akşener’den Erdoğan’a cevap
Cüneyt Özdemir: Size ne? Fatih Tezcan: I'm sorry my name is...
Cüneyt Özdemir: Size ne? Fatih Tezcan: I'm sorry my name is...

Sinop’ta ölü yunus kıyıya vurdu

Sinop kent merkezi sahil kesiminde ölü yunus kıyıya vurdu.

SİNOP 26.05.2021, 15:47
Sinop’ta ölü yunus kıyıya vurdu

Sinop kent merkezi sahil kesiminde ölü yunus kıyıya vurdu.

Enver Bahadır Caddesi’nde gezerken sahil şeridinde kıyıya vuran yunusu gören vatandaşlar, durumu yetkililere bildirdi. Yunusun açıkta öldükten sonra dalgaların etkisiyle kıyıya sürüklenmiş olabileceği tahmin diliyor. Ölü yunus, Sinop Belediyesi ekipleri tarafından çöp poşetine konularak bulunduğu noktadan kaldırıldı.
Yorumlar (0)
22°
açık