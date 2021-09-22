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Sinop’ta “Okulum Temiz” belge teslim töreni

Sinop İl Milli Eğitim Müdürü Ercan Yıldız, "Okulum Temiz" belgesini hak kazanan okullara belgelerini teslim etti.

SİNOP 22.09.2021, 12:19
Sinop’ta “Okulum Temiz” belge teslim töreni

Sinop İl Milli Eğitim Müdürü Ercan Yıldız, "Okulum Temiz" belgesini hak kazanan okullara belgelerini teslim etti.

Konu ile ilgili açıklamalarda bulunan Sinop İl Milli Eğitim Müdürü Ercan Yıldız, “Milli Eğitim Bakanlığı ve Türk Standartları Enstitüsü iş birliğiyle oluşturulan ’Eğitim Kurumlarında Hijyen Şartlarının Geliştirilmesi ve Enfeksiyon Önleme Kontrol Kılavuzu’ ile eğitim kurumlarında hijyenik ve güvenilir bir ortamın sağlanması planlanmaktadır. Okul ve kurumlarımızı kılavuz şartlarına uygun hale getirerek sürdürülebilirliği sağlamak için ’Okulum Temiz Belgelendirme’ çalışmaları başlamıştır. Kovid-19 salgını sürecinde bütün kurumlarımızla iş birliği içerisinde mücadele vermekteyiz. Bu mücadelede kılavuza bağlı kalarak her konuda tedbirlerini en iyi şekilde alan ilimiz merkez okul ve kurumlarımızın hepsi ’Okulum Temiz’ belgesi için gerekli bütün kriterleri yerine getirerek belgeyi almaya hak kazanmıştır. İlimiz merkez ilçesi adına yüzde 100 başarı elde eden ve başarıda emeği geçen herkesi tebrik ediyoruz" dedi.

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