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Sinop’ta okullarda deprem tatbikatı

Sinop’ta, Deprem Haftası etkinlikleri kapsamında okullarda deprem tatbikatı yapıldı.

SİNOP 04.03.2022, 14:25
Sinop’ta okullarda deprem tatbikatı

Sinop’ta, Deprem Haftası etkinlikleri kapsamında okullarda deprem tatbikatı yapıldı.

Sinop’ta 1-7 Mart Deprem Haftası etkinlikleri kapsamında Seyit Bilal İmam Hatip Ortaokulu’nda deprem tatbikatı gerçekleştirildi. Tatbikat öncesi çocuklarla sohbet eden Vali Erol Karaömeroğlu, uygulama hakkında onlara bilgiler verdi. Tatbikat sırasında ilk uyarı geldiğinde öncelikle baş üstü kapatarak bulundukları sıranın yanına çökme pozisyonu alındı. Sallantının bittiğini anons eden ikinci uyarı sonrası, kapıya en yakınlardan en sona kadar sırayla sınıf boşaltıldı. Okul bahçesinde güvenli alanda toplanan sınıflarda öğretmenler, yoklama alarak içeride kalan olup olmadığı kontrol edildi.

Seyit Bilal İmam Hatip Ortaokulu’nda düzenlenen tatbikata öğrenciler ve öğretmenlerle birlikte Sinop Valisi Erol Karaömeroğlu, Vali Yardımcısı Abdullah Şahin, Belediye Başkanı Barış Ayhan, İl Jandarma Komutanı J. Kd. Alb. Ferhat Kuran, ve kurum müdürlerinin katıldı. Ayrıca okul bahçesinde Umke, AFAD, Sinop İtfaiyesi ve 112 sağlık ekipleri görevlileri hazır bekledi.

Vali Erol Karaömeroğlu, deprem kuşağında bulunan ülkede afet eğitimlerinin önemine vurgu yaparak, “Ülkemiz, dünyanın etkin deprem kuşaklarının birinin üzerinde bulunuyor. O nedenle deprem öncesi yapılması gerekenler, deprem anı ve deprem sonrasında yapılması gerekenlerle ilgili insanlarda farkındalık kültürü oluşturulması büyük önem arz etmekte. İçişleri Bakanlığımızca 2021 yılı Afet Eğitim Yılı ilan edilmişti. 2022 yılı da bu afet eğitimlerinde öğrendiklerimizi davranışsal olarak kazanabilmemiz için Afet Tatbikat Yılı ilan edildi. Hem deprem anı ve tahliye konusunda öğrencilerimiz, kendilerine önceden öğretildiği şekilde gayet sakin, birbirine çarpmadan, kargaşa ortamı olmadan sakin bir şekilde tahliyemiz gerçekleşti. Amacımız da bir davranış kalıbı geliştirmek, onu insanlarımıza alışkanlık haline getirilmesini sağlamak” ifadelerini kullandı.

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