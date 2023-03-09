Sinop’ta öğrencilere doğa gezisi

Sinop’ta Gazi Mustafa Kemal İlkokulu öğrencilerine yaban hayatını gözlemlemeleri ve çevre bilinci oluşturmak amacıyla Sarıkum gezisi düzenlendi.

Tarım ve Orman Bakanlığı 10. Bölge Sinop Şube Müdürlüğü ile birlikte düzenlenen gezide öğrencilere yetkililer tarafından havzada bulunan kuş türleri ilgili bilgi verilip, yaban hayatla ilgili sunum gerçekleştirildi.

Gezi süresince Sinop Merkez Jandarma Karakol Komutanlığı ekipleri karayolunda ve sulak alan çevresinde güvenlik önlemleri aldı. Gezi sonunda öğrencilere Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü tarafından ikramda bulunuldu.