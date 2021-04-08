Sinop’ta öğrencilerden polislere anlamlı kutlama

Sinop İl Milli Eğitim Müdürü Ercan Yıldız ile beraberinde İl Emniyet Müdürü Cahit Şahin’i ziyaret eden İstiklal İlkokulu öğrencileri ’Polis Haftası’nı çizdikleri resimler ve okudukları şiirlerle kutladı.

Türk Polis Teşkilatının kuruluşu ve Polis Haftası nedeniyle Sinop Milli Eğitim Müdürü Ercan Yıldız, İl Milli Eğitim Müdür Yardımcısı Sayın Davut Kaya, İstiklal İlkokulu Müdürü Yasin Sakallı, Rehber Öğretmeni Özge Tekeşen ve öğrencileri İl Emniyet Müdürü Cahit Şahin’i ziyaret etti. Müdür Şahin’e resimler çizerek hediye eden öğrenciler, şiirlerini ve yazdıkları mektupları okudu.

İl Emniyet Müdürü Şahin, polis teşkilatının önemi ve öğrencilerin hedeflediği meslekler hakkında öğrencilerle sohbet etti. İl Milli Eğitim Müdürü Yıldız ise polis teşkilatının ülkenin güvenliği ve milletin huzuru için çalıştığını, bu ulvi görevde kendilerine başarılar dilediğini ve Polis Haftası’nı kutladığını söyledi.