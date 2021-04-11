Sinop’ta Nisan karı: 10 köy yolu kapalı

SİNOP (İHA) – Türkiye’nin birçok ilinde Nisan ayında yağan kar Sinop’ta da etkili oldu. İl ve ilçelerde yüksek kesimlerde etkili olan kar yağışı ile 10 köy yolu kapandı.

Sinop İl Özel İdaresi’nden konuyla ilgili yapılan açıklamada, “Bugün akşam saat 16.00 itibarıyla 10 köy yolu kar yağışı nedeniyle ulaşıma kapanmıştır. Ayancık’ta 3 greyder, 2 beko loder, Gerze’de 2 greyder, 2 beko loder ile kar mücadele çalışması yapılıyor. Toplamda 9 iş makinesi ve 18 personel ile çalışmalar devam etmekte olup, ihtiyaç halinde loder, ekskavatör ve dozerlerde görevlendirilmektedir. Karla mücadele ekiplerimiz öncelikle ana yollar ve acil ihbarlar olmak üzere çalışmalarına devam etmektedir” denildi.

Kar yağışı Boyabat ilçesinin yüksek kesimlerinde de etkili oldu. Birçok nokta beyaza büründü.