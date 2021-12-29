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Sinop’ta motosiklet kazası: 1 yaralı

Sinop’ta meydana gelen kazada motosiklet sürücüsü yaralandı.

SİNOP 29.12.2021, 02:40
Sinop’ta motosiklet kazası: 1 yaralı

Sinop’ta meydana gelen kazada motosiklet sürücüsü yaralandı.

Kaza, Sinop Hükümet Meydanı Kavşağı’nda meydana geldi. Gece saat 00:05 sıralarında 57 KH 068 plakalı motosiklet sürücüsü Ömer Ay, 55 SD 730 plakalı otomobille çarpıştı. Çarpmanın etkisiyle yere düşen Ömer Ay, kafasından yaralandı. Yaralanan motosiklet sürücüsü Ay, Sinop Atatürk Devlet Hastanesi’ne kaldırılırken hasar gören araçlar olay yerinden çekici yardımıyla kaldırıldı. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

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