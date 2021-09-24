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Sinop’ta Mehmet Akif Ersoy ve İstiklal Marşı sergisi

Sinop Mübadele ve Balkan Halkları Kültür Araştırmaları ve Dayanışma Derneği tarafından “Mehmet Akif Ersoy ve İstiklal Marşı” adlı fotoğraf sergisi açıldı.

SİNOP 24.09.2021, 16:17
Sinop’ta Mehmet Akif Ersoy ve İstiklal Marşı sergisi

Sinop Mübadele ve Balkan Halkları Kültür Araştırmaları ve Dayanışma Derneği tarafından “Mehmet Akif Ersoy ve İstiklal Marşı” adlı fotoğraf sergisi açıldı.

Sergi açılışında açıklamalarda bulunan Sinop Mübadele ve Balkan Halkları Kültür Araştırmaları ve Dayanışma Derneği Başkanı Kenan Aral, “Bugün Mehmet Akif Ersoy’un İstiklal Marşı’nın kabulünün ve yazılışının 100. yıldönümü dolayısı ile fotoğraf sergisi açmış bulunuyoruz. Bu fotoğraf sergisi Türkiye Büyük Millet Meclisimizin başkanlığı himayesinde Gençlik Spor Bakanlığı Trakya Üniversitesi, Karadeniz Sinop Derneğimizin de paydaş olduğu bir sergidir” dedi.

Yapılan kurdele kesimi merasimi sonrası protokol üyeleri fotoğraf sergisini ziyaret etti.

Sergi açılışına Sinop Valisi Erol Karaömeroğlu, Sinop Belediye Başkanı Barış Ayhan kurum müdürleri ve dernek üyeleri katıldı.

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