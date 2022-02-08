Sinop’ta “mahallede maç var” projesi

Sinop’ta 2009-2010-2011 doğumlu sporcuların katılımı ile futbol müsabakaları gerçekleşecek.

Konu ile ilgili Sinop Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü’nden yapılan açıklamada, “2021-2022 sezonu Anadolu Yıldızlar Ligi bünyesinde 2009-2010-2011 doğumlu sporcuların katılımı ile futbol müsabakaları yapılacaktır. Son başvuru 11 Şubat 2022 tarihinde olup müsabakalar 14 Şubat-13 Mart 2022 tarihleri arasında oynanacaktır. Başvurular Gençlik ve Spor İl Müdürlüğüne yapılacaktır“ denildi.