Sinop’ta lösemili çocuklara moral etkinliği

Lösemili Çocuklar Sağlık ve Eğitim Vakfı (LÖSEV) tarafından Sinop’ta 34 aileye moral ve destek etkinliği düzenlendi.

Ankara’dan yola çıkan LÖSEV tırı Batı Karadeniz’de turunu sürdürüyor. Sinop İskele Meydanı’nda düzenlenen moral ve destek amaçlı etkinliğe lösemili 34 aile katıldı. Açılan stantta lösemili çocuklara oyuncak, giyim ve kuru gıda dağıtıldı. Ardından çocuklar palyaçolar eşliğinde doyasıya dans ederek eğlendi. LÖSEV Karadeniz Bölge Sorumlusu Eylül Aslan, Batı Karadeniz’de tüm illeri sırasıyla dolaştıklarını, lösemili ailelere destek ve moral etkinliğine katıldıklarını belirtti. Aslan, “Turumuz Ankara’dan yola çıktı, Batı Karadeniz’de il il dolaşıyoruz. Sinop’ta bize kayıtlı 34 lösemi ve kanser tanısı almış ailelerimize destekte bulunmaya geldik. Tırımızda oyuncaklar, çocuk ve yetişkin kıyafetleri, kuru gıda paketleri gibi ürünler mevcut. Amacımız hem ailelerimizi bu yönde desteklemek hem moral motivasyon sağlamaktır. Türkiye’de toplam 60 bin kayıtlı ailemiz var, tüm illeri geziyor. Buradan sonra Ordu ve Giresun’a gidilecek, oradan da sırayla Trabzon, Rize, Artvin şeklinde ilerleyecek” diye konuştu.