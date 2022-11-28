Sinop’ta lastikçilerin kış lastiği mesaisi

Sinop’ta hava sıcaklığının düşmesi ve kış lastiği takma zorunluluğunun 1 Aralık’ta başlayacak olması nedeniyle lastikçilerin kış lastiği takma mesaisi başladı. Karlı ve buzlu havalarda mağdur olmak istemeyen araç sahipleri kar lastiği taktırmak için lastikçilere giderek araçlarına lastiklerini taktırıyor.

Küçük Sanayi Sitesi’nde oto lastik satımı ve değişimi yapan rot balans ustası Hasan Üçüncüoğlu, lastiklerin değişimi için kar yağışının beklenilmemesi gerektiğini belirterek, kış lastiklerinin yol güvenliği için hayati önem taşıdığına dikkat çekti.

Vatandaşlara lastik alırken lastiğin raf ömrüne dikkat etmeleri konusunda uyarılarda bulunan Üçüncüoğlu, "1 Aralık’ta ticari araçlar için zorunlu süreç başlıyor. Takmayanlar için bakanlık ciddi cezai işlem uygulayacağını belirtiyor. Rakamlarda çok yüksek. Bunun dışında hususi araçlar için geçerli olmadığını düşünüyor vatandaşlar fakat kış lastiğinin yasal zorunluluktan ziyade güvenlik açısından kullanılması gerektiğini söylüyoruz. Mutlaka kış lastiği takılmasını öneriyoruz. Çünkü yaz lastiği kışın kullanımda sertleştiği için aracın fren mesafesinin uzaması, yol tutuşlarının azalması, süspansiyon ve benzeri kriterlerden dolayı lastikler sertleştiğinden dolayı fren mesafesi uzar. Uzadığı içinde çarpma, kaza yapma olasılığı da artmış oluyor. Kış lastiği kar lastiği değildir. Yani kar yağınca kullanılacak olan bir lastik değildir. Havanın 10 derece otoriteler 7 derece diyor artık. 7 derecenin altında takmak zorunlu. Bu nedenle illa 1 Aralık’ı beklemeye gerek yok” dedi.