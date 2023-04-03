Sinop’ta larva oluşabilecek bölgelerde ilaçlama çalışması

Sinop Belediyesi ekipleri, bahar aylarının gelmesiyle su kanalları ve bataklık bölgelerde böcek larvaları ve fareler için ilaçlama çalışmalarına başladı.

Sinop Belediyesi Veterinerlik İşler Müdürlüğü’nce havaların ısınmasıyla, larva oluşmaya başlayabilecek su kanalları ve bataklıklar gibi bölgelerde fare, haşere, sinek ve larva oluşumunu engellemek için ilaçlama çalışmalarına başladı.

Ekiplerin, belirlenen bölgelerde rutin olarak ilaçlama çalışmalarının süreceği belirtildi.