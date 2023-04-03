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Sinop’ta larva oluşabilecek bölgelerde ilaçlama çalışması
SİNOP BELEDİYESİ EKİPLERİ, BAHAR AYLARININ GELMESİYLE BÖCEK LARVALARI VE FARELER İÇİN İLAÇLAMA ÇALIŞMALARINA BAŞLADI
SİNOP 03.04.2023, 17:04
Sinop Belediyesi ekipleri, bahar aylarının gelmesiyle su kanalları ve bataklık bölgelerde böcek larvaları ve fareler için ilaçlama çalışmalarına başladı.
Sinop Belediyesi Veterinerlik İşler Müdürlüğü’nce havaların ısınmasıyla, larva oluşmaya başlayabilecek su kanalları ve bataklıklar gibi bölgelerde fare, haşere, sinek ve larva oluşumunu engellemek için ilaçlama çalışmalarına başladı.
Ekiplerin, belirlenen bölgelerde rutin olarak ilaçlama çalışmalarının süreceği belirtildi.